ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВОДИМО ВОЄННИЙ СТАН

В Україні вводять воєнний стан у зв’язку з початком Росією війни.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозвернення до українців.

Пряма мова Зеленського: "Вранці Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та наших прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан по всій території України".

Деталі: Зеленський додав, що хвилину тому провів розмову з президентом США Джо Байденом, і вони вже почали готувати міжнародну підтримку.

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні від вас потрібно – спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. На зв’язку з вами буду постійну я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок.

Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

доповнюється