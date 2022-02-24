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ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВОДИМО ВОЄННИЙ СТАН

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 05:46
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВОДИМО ВОЄННИЙ СТАН
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

 В Україні вводять воєнний стан у зв’язку з початком Росією війни.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозвернення до українців. 

Пряма мова Зеленського: "Вранці Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та наших прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан по всій території України".

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Деталі: Зеленський додав, що хвилину тому провів розмову з президентом США Джо Байденом, і вони  вже почали готувати міжнародну підтримку.

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні від вас потрібно – спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. На зв’язку з вами буду постійну я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок.

Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні".

ВІДЕО ДНЯ

 

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Теми: Зеленськийвійна
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