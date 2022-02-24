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ЗЕЛЕНСКИЙ: МЫ ВВОДИМ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 06:46
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

В Украине вводится военное положение в связи с началом Россией войны.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам

Прямая речь Зеленского: "Утром Путин объявил о ведении специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории Украины".

Детали: Зеленский добавил, что "минуту назад" провел разговор с президентом США Джо Байденом, и они уже начали готовить международную поддержку.

Прямая речь Зеленского: "Сегодня от вас нужно – покой, по возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Скоро я снова выйду на связь.

Без паники, мы сильные, мы всех победим, потому что мы – это Украина. Слава Украине".

Темы: Зеленскийвойна


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