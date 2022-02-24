Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві через вибух пошкоджено будинки

Четвер, 24 лютого 2022, 06:55

У Києві від вибуху на вулиця Васильківській, 3 пошкоджено житлові будівлі, бігборд і торгівельні майданчики.

Джерело: ДСНС

Деталі: Вибух пошкодив бігборд. Внаслідок розльоту осколків оріентовно метрів 200-300 пошкоджено розташовані поряд житлові будівлі і торгівельні майданчики: балкони, вікна.

Рріентовно внаслідок розльоту осколків трапилася пожежа по вул. Васильківська, 1, на даху трьох поверхової будівлі. Горіло пластикове вікно на площі 5 м. Ліквідовано вогнегасником. 

Рятувальники тушать предмет схожий на БПЛА.

Доповнюється...

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Останні новини
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
11:22
КМДА: Авто на смузі громадського транспорту вважаються диверсантами
Усі новини...