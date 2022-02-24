У Києві через вибух пошкоджено будинки

У Києві від вибуху на вулиця Васильківській, 3 пошкоджено житлові будівлі, бігборд і торгівельні майданчики.

Джерело: ДСНС

Деталі: Вибух пошкодив бігборд. Внаслідок розльоту осколків оріентовно метрів 200-300 пошкоджено розташовані поряд житлові будівлі і торгівельні майданчики: балкони, вікна.

Реклама:

Рріентовно внаслідок розльоту осколків трапилася пожежа по вул. Васильківська, 1, на даху трьох поверхової будівлі. Горіло пластикове вікно на площі 5 м. Ліквідовано вогнегасником.

Рятувальники тушать предмет схожий на БПЛА.

Доповнюється...