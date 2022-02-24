В Киеве из-за взрыва повреждены дома

В Киеве от взрыва на улице Васильковской, 3 повреждены жилые здания, бигборд и торговые площадки.

Источник: ГСЧС

Подробности: Взрыв повредил бигборд. В результате разлета осколков ориентировочно метров 200-300 повреждены расположенные рядом жилые здания и торговые площадки: балконы, окна.

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Примерно в результате разлета осколков произошел пожар по ул. Васильковская, 1, на крыше трехэтажного здания. Горело пластиковое окно на площади 5 м. Ликвидировано огнетушителем.

Спасатели тушат предмет, похожий на БПЛА.

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