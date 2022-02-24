Росіяни атакували кордон у 5 областях і з Криму

Близько 5 ранку російській війська атакували державний кордон з Росії та Білорусі.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

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Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника."

Деталі: Щодо поранень серед прикордонників інформація уточнюється.