Росіяни атакували кордон у 5 областях і з Криму
Четвер, 24 лютого 2022, 07:17
Близько 5 ранку російській війська атакували державний кордон з Росії та Білорусі.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.
Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.
Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника."
Деталі: Щодо поранень серед прикордонників інформація уточнюється.