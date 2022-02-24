Россияне атаковали границу в 5 областях и из Крыма

Около 5 утра русские войска атаковали государственную границу из России и Беларуси.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

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Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника."

Подробности: О ранениях среди пограничников информация уточняется.