Россияне атаковали границу в 5 областях и из Крыма
Четверг, 24 февраля 2022, 06:17
Около 5 утра русские войска атаковали государственную границу из России и Беларуси.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
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Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника."
Подробности: О ранениях среди пограничников информация уточняется.
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