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У Києві зафіксували повітряну загрозу, якщо звучить сирена – спускайтесь в укриття

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 07:20
ФОТО ДСНС

У Києві була зафіксована повітряна загроза, у разі ввімкнення сирен мешканців закликають спускатися в укриття.

Джерело: Київська адміністрація у Telegram

Дослівно КМДА: "УВАГА! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!".

Мер Києва Віталій Кличко у коментарі УП додав, що наразі найкраще залишатися вдома, але тим, хто хвилюється можна спуститися у бомбосховища.

Теми: Київвійна
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