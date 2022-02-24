У Києві зафіксували повітряну загрозу, якщо звучить сирена – спускайтесь в укриття
Четвер, 24 лютого 2022, 07:20
У Києві була зафіксована повітряна загроза, у разі ввімкнення сирен мешканців закликають спускатися в укриття.
Джерело: Київська адміністрація у Telegram
Дослівно КМДА: "УВАГА! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!".
Мер Києва Віталій Кличко у коментарі УП додав, що наразі найкраще залишатися вдома, але тим, хто хвилюється можна спуститися у бомбосховища.