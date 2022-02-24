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В Киеве зафиксировали воздушную угрозу, если звучит сирена – спускайтесь в укрытие

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 07:20
Фото ГСЧС

В Киеве была зафиксирована воздушная угроза, в случае включения сирен жителей призывают спускаться в укрытия.

Источник: Киевская администрация в Telegram

Дословно КГГА: "ВНИМАНИЕ! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!".

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии УП добавил, что сейчас лучше оставаться дома, но тем, кто беспокоится, можно спуститься в бомбоубежища.

Темы: Киеввойна


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