В Киеве зафиксировали воздушную угрозу, если звучит сирена – спускайтесь в укрытие
Четверг, 24 февраля 2022, 07:20
В Киеве была зафиксирована воздушная угроза, в случае включения сирен жителей призывают спускаться в укрытия.
Источник: Киевская администрация в Telegram
Дословно КГГА: "ВНИМАНИЕ! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!".
Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии УП добавил, что сейчас лучше оставаться дома, но тем, кто беспокоится, можно спуститься в бомбоубежища.