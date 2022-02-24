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На Київщині – загорання на складах боєприпасів і штабу НГУ

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 06:20
На Київщині – загорання на складах боєприпасів і штабу НГУ
фото: ДСНС

На складах боєприпасів у Білоцерківському і штабу НГУ Вишгородського району сталися загорання, у Ніжині через обстріли Ніжин травмовано 3 співробітники ДСНС.

Джерело: джерело в ДСНС

Дослівно: "Станом на 06:30 загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигір’я пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області.

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Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин травмовано 3 співробітники ДСНС".

Теми: Київська область
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