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В Киевской области – возгорание на складах боеприпасов и штаба НГУ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 07:20

На складах боеприпасов в Белоцерковском и штабе НГУ Вышгородского района произошли возгорания, в Нежине из-за обстрелов Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС.

Источник: источник в ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области".

В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в г. Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС".

Темы: Киевская область
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