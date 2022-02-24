В Киевской области – возгорание на складах боеприпасов и штаба НГУ
Четверг, 24 февраля 2022, 07:20
На складах боеприпасов в Белоцерковском и штабе НГУ Вышгородского района произошли возгорания, в Нежине из-за обстрелов Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС.
Источник: источник в ГСЧС
Дословно: "По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области".
В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в г. Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС".