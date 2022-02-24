В Киевской области – возгорание на складах боеприпасов и штаба НГУ

На складах боеприпасов в Белоцерковском и штабе НГУ Вышгородского района произошли возгорания, в Нежине из-за обстрелов Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС.

Источник: источник в ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области".

В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в г. Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС".