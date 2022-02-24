Інформація про десант в Одесі неправдива, армія відбиває напад з повітря – ЗСУ

У Збройних Силах кажуть, що зайняли та утримують оборонні позиції, відбивають повітряний напад, ситуація контрольована, інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

Джерело: повідомлення Генерального штабу

Дослівно: "Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону".

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