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Информация о десанте в Одессе неправдива, армия отражает нападение с воздуха – ВСУ

Четверг, 24 февраля 2022, 07:38

В Вооруженных Силах говорят, что заняли и удерживают оборонные позиции, отражают воздушное нападение, ситуация контролируемая, информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.

Источник: сообщение Генерального штаба

Дословно: "Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы".



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