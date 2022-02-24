Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський: Цивільним громадянам України варто залишатися вдома

Четвер, 24 лютого 2022, 07:37

Президент України Володимир Зеленський закликав цивільних залишатися вдома та подбати про близьких і тих, хто потребує допомоги.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Цивільним громадянам України варто залишатися вдома. Попередьте своїх близьких про те, що відбувається. Подбайте про тих, хто потребує допомоги. Усі думки й молитви з нашими солдатами".

Деталі: Вранці 24 лютого Росія розпочала нову військову операцію проти Укарїни. Відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах, атаковані прикордонні підрозділи, деградувала ситуація на Донбасі.

ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Буде запроваджено воєнний стан.

Українські дипломати інформують світ про те, що відбувається.

Пряма мова: "Українці ніколи й нікому не віддадуть свою свободу й незалежність. Тільки ми самі, всі громадяни України, з 1991 року визначаємо наше майбутнє. Але зараз вирішується доля не лише нашої держави, а й того, яким буде життя у Європі.

Від чесної та справедливої відповіді світу на цю агресію залежить те, чи залишиться хоча б щось від сили міжнародного права".

Теми: війнаЗеленський
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
війна
У Києві зафіксували повітряну загрозу, якщо звучить сирена – спускайтесь в укриття
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВОДИМО ВОЄННИЙ СТАН
Путін розпочав повномасштабну війну проти України – Кулеба
Останні новини
12:01
"Русские фильмы, идите нах..": Megogo удалил все российские киноленты
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
Усі новини...