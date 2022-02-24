Зеленський: Цивільним громадянам України варто залишатися вдома

Президент України Володимир Зеленський закликав цивільних залишатися вдома та подбати про близьких і тих, хто потребує допомоги.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Цивільним громадянам України варто залишатися вдома. Попередьте своїх близьких про те, що відбувається. Подбайте про тих, хто потребує допомоги. Усі думки й молитви з нашими солдатами".

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Деталі: Вранці 24 лютого Росія розпочала нову військову операцію проти Укарїни. Відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах, атаковані прикордонні підрозділи, деградувала ситуація на Донбасі.

ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Буде запроваджено воєнний стан.

Українські дипломати інформують світ про те, що відбувається.

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Пряма мова: "Українці ніколи й нікому не віддадуть свою свободу й незалежність. Тільки ми самі, всі громадяни України, з 1991 року визначаємо наше майбутнє. Але зараз вирішується доля не лише нашої держави, а й того, яким буде життя у Європі.

Від чесної та справедливої відповіді світу на цю агресію залежить те, чи залишиться хоча б щось від сили міжнародного права".