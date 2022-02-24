Зеленский: Гражданским следует оставаться дома

Президент Украины Владимир Зеленский призвал гражданских оставаться дома и позаботиться о близких и нуждающихся в помощи.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Гражданским гражданам Украины стоит оставаться дома. Предупредите своих близких о том, что происходит. Позаботьтесь о нуждающихся. Все мысли и молитвы с нашими солдатами".

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Детали: Утром 24 февраля Россия начала новую военную операцию против Украины. Происходят удары по военным и другим важным оборонным объектам, атакованы пограничные подразделения, деградировала ситуация на Донбассе.

ВСУ, все специальные и силовые службы государства подняты по тревоге. В экстренном режиме работает Совет национальной безопасности и обороны. Будет введено военное положение.

Украинские дипломаты информируют мир о происходящем.

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Прямая речь: "Украинцы никогда и никому не отдадут свою свободу и независимость. Только мы сами, все граждане Украины, с 1991 года определяем наше будущее. Но сейчас решается судьба не только нашего государства, но и того, какой будет жизнь в Европе.

От честного и справедливого ответа мира на эту агрессию зависит то, останется хотя бы что-нибудь от силы международного права".