Сіють паніку: в деяких містах палають військові частини та аеропорти

На Західній Україні палають аеропорти та військові частини, повідомляють рятувальники.

Джерело: ДСНС, співрозмовники УП в СБУ, Волинь Post

Деталі: Джерела УП повідомляють, що росіяни бомбардують аеропорт Франківська ракетами, він палає. У Косові та Коломиї також обстріляні аеропорти.

Їхня ціль, пояснюють співрозмовники, сіяти паніку серед українців.

За даними рятувальників, на Хмельниччині внаслідок артобстрілу загорівся склад ПММ військової частини у Старокостянтинові.

На Дніпропетровщині у Краснопіллі та Марганці пожежа на військових складах.

На Вінниччині у Тульчині та Бохані пожежі на військових частинах.

У Луцьку підірвали телевежу, місцеві видання повідомляють, що станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів. Співрозмовники УП розповідають, що від вибухів "мало не посипалися вікна".

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

На Київщині палає військова частина біля Броварів.

Росіяни захопили села Городище та Мілове на Луганщині.

UPD. Пізніше ДСНС оприлюднила додаткову інформацію.

Зокрема, оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.

У Хмельницькому влучили у злітну смугу військового аеродрому.

Внаслідок обстрілів загорілися 7 приватних житлових будинків у Маріуполі, у снаряд влучив у аеропорт Краматорська.

У Луцьку пошкоджена пожежна частина – без постраждалих.

У Ніжині витягують з-під завалів попередньо 6 людей.

На каналі Рада повідомили, що аеродром в Озерному (Житомирщина) обстріляли.

UPD 2. За інформацією поліції, у Кривому Розі три удари по складах 17 танкової бригади, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА, розбомбили міст через річку Інгулець.

У Калинівці, Вінницька область, горить військова частина, де розташовані склади із боєприпасами.