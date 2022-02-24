Сіють паніку: в деяких містах палають військові частини та аеропорти
На Західній Україні палають аеропорти та військові частини, повідомляють рятувальники.
Джерело: ДСНС, співрозмовники УП в СБУ, Волинь Post
Деталі: Джерела УП повідомляють, що росіяни бомбардують аеропорт Франківська ракетами, він палає. У Косові та Коломиї також обстріляні аеропорти.
Їхня ціль, пояснюють співрозмовники, сіяти паніку серед українців.
За даними рятувальників, на Хмельниччині внаслідок артобстрілу загорівся склад ПММ військової частини у Старокостянтинові.
На Дніпропетровщині у Краснопіллі та Марганці пожежа на військових складах.
На Вінниччині у Тульчині та Бохані пожежі на військових частинах.
У Луцьку підірвали телевежу, місцеві видання повідомляють, що станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів. Співрозмовники УП розповідають, що від вибухів "мало не посипалися вікна".
Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
На Київщині палає військова частина біля Броварів.
Росіяни захопили села Городище та Мілове на Луганщині.
UPD. Пізніше ДСНС оприлюднила додаткову інформацію.
Зокрема, оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.
У Хмельницькому влучили у злітну смугу військового аеродрому.
Внаслідок обстрілів загорілися 7 приватних житлових будинків у Маріуполі, у снаряд влучив у аеропорт Краматорська.
У Луцьку пошкоджена пожежна частина – без постраждалих.
У Ніжині витягують з-під завалів попередньо 6 людей.
На каналі Рада повідомили, що аеродром в Озерному (Житомирщина) обстріляли.
UPD 2. За інформацією поліції, у Кривому Розі три удари по складах 17 танкової бригади, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА, розбомбили міст через річку Інгулець.
У Калинівці, Вінницька область, горить військова частина, де розташовані склади із боєприпасами.