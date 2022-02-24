Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сіють паніку: в деяких містах палають військові частини та аеропорти

Роман ПетренкоЧетвер, 24 лютого 2022, 07:46
Сіють паніку: в деяких містах палають військові частини та аеропорти
фото: дснс

На Західній Україні палають аеропорти та військові частини, повідомляють рятувальники.

Джерело: ДСНС, співрозмовники УП в СБУ, Волинь Post

Деталі: Джерела УП повідомляють, що росіяни бомбардують аеропорт Франківська ракетами, він палає. У Косові та Коломиї також обстріляні аеропорти.

Реклама:

Їхня ціль, пояснюють співрозмовники, сіяти паніку серед українців.

За даними рятувальників, на Хмельниччині внаслідок артобстрілу загорівся склад ПММ військової частини у Старокостянтинові.

На Дніпропетровщині у Краснопіллі та Марганці пожежа на військових складах.

ВІДЕО ДНЯ

На Вінниччині у Тульчині та Бохані пожежі на військових частинах.

У Луцьку підірвали телевежу, місцеві видання повідомляють, що станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів. Співрозмовники УП розповідають, що від вибухів "мало не посипалися вікна".

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

На Київщині палає військова частина біля Броварів.

Росіяни захопили села Городище та Мілове на Луганщині.

UPD. Пізніше ДСНС оприлюднила додаткову інформацію.

Зокрема, оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.

У Хмельницькому влучили у злітну смугу військового аеродрому.

Внаслідок обстрілів загорілися 7 приватних житлових будинків у Маріуполі, у снаряд влучив у аеропорт Краматорська.

У Луцьку пошкоджена пожежна частина – без постраждалих.

У Ніжині витягують з-під завалів попередньо 6 людей.

На каналі Рада повідомили, що аеродром в Озерному (Житомирщина) обстріляли.

UPD 2. За інформацією поліції, у Кривому Розі три удари по складах 17 танкової бригади, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА, розбомбили міст через річку Інгулець.

У Калинівці, Вінницька область, горить військова частина, де розташовані склади із боєприпасами.

Теми: Вінницька областьХмельниччинаВолинська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Вінницька область
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
Силовики ліквідували масштабну схему друку липових паспортів і прав водія
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: