Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сіють паніку: в деяких містах палають військові частини та аеропорти

Роман ПетренкоЧетвер, 24 лютого 2022, 08:46
фото: дснс

На Західній Україні палають аеропорти та військові частини, повідомляють рятувальники.

Джерело: ДСНС, співрозмовники УП в СБУ, Волинь Post

Деталі: Джерела УП повідомляють, що росіяни бомбардують аеропорт Франківська ракетами, він палає. У Косові та Коломиї також обстріляні аеропорти.

Їхня ціль, пояснюють співрозмовники, сіяти паніку серед українців.

За даними рятувальників, на Хмельниччині внаслідок артобстрілу загорівся склад ПММ військової частини у Старокостянтинові.

На Дніпропетровщині у Краснопіллі та Марганці пожежа на військових складах.

На Вінниччині у Тульчині та Бохані пожежі на військових частинах.

У Луцьку підірвали телевежу, місцеві видання повідомляють, що станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів. Співрозмовники УП розповідають, що від вибухів "мало не посипалися вікна".

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

На Київщині палає військова частина біля Броварів.

Росіяни захопили села Городище та Мілове на Луганщині.

UPD. Пізніше ДСНС оприлюднила додаткову інформацію.

Зокрема, оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.

У Хмельницькому влучили у злітну смугу військового аеродрому.

Внаслідок обстрілів загорілися 7 приватних житлових будинків у Маріуполі, у снаряд влучив у аеропорт Краматорська.

У Луцьку пошкоджена пожежна частина – без постраждалих.

У Ніжині витягують з-під завалів попередньо 6 людей.

На каналі Рада повідомили, що аеродром в Озерному (Житомирщина) обстріляли.

UPD 2. За інформацією поліції, у Кривому Розі три удари по складах 17 танкової бригади, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА, розбомбили міст через річку Інгулець.

У Калинівці, Вінницька область, горить військова частина, де розташовані склади із боєприпасами.

Теми: Вінницька областьХмельниччинаВолинська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Медведчук втік

Росія заявляє, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела підтверджують

Росіяни захопили ще два цивільних українських судна

Лукашенко, ймовірно, ухвалює рішення вступити у війну проти України – ЦОС

Україна подала позов проти Росії до Гааги – Зеленський

Усі новини...
Вінницька область
Податківцю, який стягнув зайві гроші з автодилерів, повідомили про підозру
Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина
На Вінниччині горів готель: постраждалі стрибали з вікон
Останні новини
16:35
Вороги спалили нашу "Мрію"
16:20
У США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності
16:18
Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів
16:17
Російські війська підійшли до Енергодару
16:07
CША виділили $54 млн на гуманітарну допомогу Україні
16:06
Що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві – інструкція МОЗ
15:59
Центр громадського здоров'я назвав методики, як заспокоїтись і контролювати стрес
15:50
Ще три країни закрили повітряний простір для російських літаків
15:45
відеоВолодимир Кличко до росіян і білорусів: Не йдіть на роботу, не підносьте патрони
15:38
Жителям Бучі: не сідайте в автобуси для "евакуаці", це підступ росіян для входу в Київ
Усі новини...