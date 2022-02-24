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Сеют панику: в некоторых городах пылают военные части и аэропорты

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 07:46
Сеют панику: в некоторых городах пылают военные части и аэропорты
фото: гсчс

В Западной Украине пылают аэропорты и военные части, сообщают спасатели.

Источник: ГСЧС, собеседники УП в СБУ, Волынь Post

Детали: Источники УП сообщают, что россияне бомбят аэропорт Франковска ракетами, он пылает. В Косово и Коломне также обстреляны аэропорты.

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Их цель, объясняют собеседники, сеять панику среди украинцев.

По данным спасателей, в Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав ГСМ воинской части в Староконстантинове.

В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце пожар на военных складах.

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В Винницкой области в Тульчине и Бохане пожары на военных частях.

В Луцке взорвали телебашню, местные издания сообщают, что по состоянию на 07:18 произошло уже шесть взрывов. Собеседники УП рассказывают, что от взрывов "чуть ли не посыпались окна".

В Киевской области пылает военная часть возле Броваров.

Россияне захватили села Городище и Меловое Луганской области.

UPD. Позже ГСЧС обнародовала дополнительную информацию.

В частности, объявлен сигнал "Воздушная тревога" в г. Полтава.

В Хмельницком попали взлетную полосу военного аэродрома.

В результате обстрелов загорелись 7 частных жилых домов в Мариуполе, в снаряд попал в аэропорт Краматорска.

В Луцке повреждена пожарная часть – без пострадавших.

В Нежине извлекают из-под завалов предварительно 6 человек.

На канале Рада сообщили, что аэродром в Озерном (Житомирщина) обстреляли.

UPD 2. По информации полиции, в Кривом Роге три удара по составам 17 танковой бригады, позиция боевого дежурства 4608 Краснополья, удар с БПЛА, разбомбили мост через реку Ингулец.

В Калиновке Винницкая область горит военная часть, где расположены склады с боеприпасами.

Темы: Винницкая областьХмельнитчинаВолынская областьвойна
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