Сеют панику: в некоторых городах пылают военные части и аэропорты
В Западной Украине пылают аэропорты и военные части, сообщают спасатели.
Источник: ГСЧС, собеседники УП в СБУ, Волынь Post
Детали: Источники УП сообщают, что россияне бомбят аэропорт Франковска ракетами, он пылает. В Косово и Коломне также обстреляны аэропорты.
Их цель, объясняют собеседники, сеять панику среди украинцев.
По данным спасателей, в Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав ГСМ воинской части в Староконстантинове.
В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце пожар на военных складах.
В Винницкой области в Тульчине и Бохане пожары на военных частях.
В Луцке взорвали телебашню, местные издания сообщают, что по состоянию на 07:18 произошло уже шесть взрывов. Собеседники УП рассказывают, что от взрывов "чуть ли не посыпались окна".
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UPD. Позже ГСЧС обнародовала дополнительную информацию.
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