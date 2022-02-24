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Наступу РФ через кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається техніка - ДПСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 07:49
Наступу РФ через кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається техніка - ДПСУ

Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

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Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" і на інших напрямках.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

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Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

За наявною інформацію в УП інформацією, на певних напрямках прикордонники були вимушені зайняти позиції вглиб України.

Дослівно: "Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога".

Оновлено: В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється.

Теми: війна
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