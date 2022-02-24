Наступу РФ через кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається техніка - ДПСУ
Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" і на інших напрямках.
Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.
Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
Серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.
За наявною інформацію в УП інформацією, на певних напрямках прикордонники були вимушені зайняти позиції вглиб України.
Дослівно: "Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога".
Оновлено: В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється.