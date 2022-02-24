Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее двигается техника - ГПСУ

Наступлению русских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Источник: ГПСУ

Детали: Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

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В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

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Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

По имеющейся информации у УП информации, на определенных направлениях пограничники были вынуждены занять позиции вглубь Украины.

Дословно: "Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага".

Обновлено: В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб. Информация о других жертвах устанавливается.