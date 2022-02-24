Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее двигается техника - ГПСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 08:49

Наступлению русских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Источник: ГПСУ

Детали: Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

По имеющейся информации у УП информации, на определенных направлениях  пограничники были вынуждены занять позиции вглубь Украины.

Дословно: "Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага".

Обновлено: В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб. Информация о других жертвах устанавливается.

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
война
Зеленский призвал не паниковать: Нас атакуют не только бомбы, но и фейки
Верховная Рада готова собираться и принимать решения – Стефанчук
Поезда из столицы на запад курсируют, на востоке идут с остановками
Последние новости
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос угрозы войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
Все новости...