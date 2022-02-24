Мобільний зв'язок працює, але можливі перебої, дзвоніть - за необхідності
Четвер, 24 лютого 2022, 09:14
У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження.
Джерело: Держспецзв’язок
Дослівно: "Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.
Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені".
Деталі: Українців просять здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності.
Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.