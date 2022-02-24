Мобильная связь работает, но возможны перебои, звоните – при необходимости
Четверг, 24 февраля 2022, 08:14
В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности, но возможны перебои из-за перегрузки.
Источник: Госспецсвязь
Дословно: "Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления.
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Обращаем внимание на то, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены".
Детали: Украинцев просят совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости.
Если вы не можете дозвониться – обменивайтесь SMS-сообщениями.
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