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Мобильная связь работает, но возможны перебои, звоните – при необходимости

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 09:14

В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности, но возможны перебои из-за перегрузки.

Источник: Госспецсвязь

Дословно: "Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления.

Обращаем внимание на то, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены".

Детали: Украинцев просят совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости.

Если вы не можете дозвониться – обменивайтесь SMS-сообщениями.

Темы: мобильная связь
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