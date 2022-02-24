Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам

Верховний Головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Тим часом ситуація на фронті контрольована – російські війська несуть втрати.

Джерело: пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залежного

Дослівно: "24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати".

Деталі: У Залужного повідомили, що в районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Зазначається, що втрат серед ахисників України на даний час немає.

Зеленський віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.