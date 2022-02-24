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Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 08:16
Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Между тем, ситуация на фронте контролируемая – российские войска несут потери.

Источник: прессслужба Главнокомандующего ВСУ Валерия Залежного

Дословно: "24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил.

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В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым.

Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируется. Российские войска несут потери".

Детали: У Залужного сообщили, что в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. Отмечается, что потерь среди охранников Украины в настоящее время отсутствует.

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Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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