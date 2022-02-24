Російські ракети знищили об'єкт прикордонників на Київщині
Четвер, 24 лютого 2022, 08:33
У прикордонній службі повідомили, що Росія зруйнувала ракетним ударом один із їхніх об'єктів інфраструктури в Київській області.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Деталі: Відбувся обстріл одного з об’єктів Державна прикордонна служба України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.
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У пресслужбі додали, що об'єкт розташований у тилу, а не на самій лінії держкордону.
Інформації про постраждалих наразі немає.
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