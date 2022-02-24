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Російські ракети знищили об'єкт прикордонників на Київщині

Четвер, 24 лютого 2022, 09:33
Фото: МВС

У прикордонній службі повідомили, що Росія зруйнувала ракетним ударом один із їхніх об'єктів інфраструктури в Київській області.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Деталі: Відбувся обстріл одного з об’єктів Державна прикордонна служба України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

У пресслужбі додали, що об'єкт розташований у тилу, а не на самій лінії держкордону.

Інформації про постраждалих наразі немає. 

 
Фото: мвс україни
 
Фото: мвс україни
 
Фото: мвс україни

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