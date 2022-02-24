Российские ракеты уничтожили объект пограничников в Киевской области

В пограничной службе сообщили, что Россия разрушила ракетный удар один из их объектов инфраструктуры в Киевской области.

Источник: Министерство внутренних дел

Детали: Состоялся обстрел одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.

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В пресс-службе добавили, что объект расположен в тылу, а не на самой линии госграницы.

Информации о пострадавших пока нет.

Фото: мвд

Фото: мвд

фото: мвд