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Российские ракеты уничтожили объект пограничников в Киевской области

Четверг, 24 февраля 2022, 09:33

В пограничной службе сообщили, что Россия разрушила ракетный удар один из их объектов инфраструктуры в Киевской области.

Источник: Министерство внутренних дел

Детали: Состоялся обстрел одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.

В пресс-службе добавили, что объект расположен в тылу, а не на самой линии госграницы.

Информации о пострадавших пока нет.

 
Фото: мвд
 
Фото: мвд
 
фото: мвд

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