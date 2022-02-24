Российские ракеты уничтожили объект пограничников в Киевской области
Четверг, 24 февраля 2022, 08:33
В пограничной службе сообщили, что Россия разрушила ракетный удар один из их объектов инфраструктуры в Киевской области.
Источник: Министерство внутренних дел
Детали: Состоялся обстрел одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.
Реклама:
В пресс-службе добавили, что объект расположен в тылу, а не на самой линии госграницы.
Информации о пострадавших пока нет.
ВИДЕО ДНЯ