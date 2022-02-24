Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские ракеты уничтожили объект пограничников в Киевской области

Четверг, 24 февраля 2022, 08:33
Российские ракеты уничтожили объект пограничников в Киевской области

В пограничной службе сообщили, что Россия разрушила ракетный удар один из их объектов инфраструктуры в Киевской области.

Источник: Министерство внутренних дел

Детали: Состоялся обстрел одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.

Реклама:

В пресс-службе добавили, что объект расположен в тылу, а не на самой линии госграницы.

Информации о пострадавших пока нет.

 
Фото: мвд
 
Фото: мвд
 
фото: мвд

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: