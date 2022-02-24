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Поліція видаватиме зброю ветеранам МВС

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 08:57
Поліція видаватиме зброю ветеранам МВС

Національна поліція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Такий наказ 24 лютого голова НПУ Ігор Клименко віддав керівникам головних управлінь Нацполіції в областях.

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Дослівно: "Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави.

Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України".

Що передувало: Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

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Теми: війнаполіція
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