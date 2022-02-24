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Полиция будет выдавать оружие ветеранам МВД

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 08:57
Полиция будет выдавать оружие ветеранам МВД

Национальная полиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.

Источник: Нацполиция

Детали: Такой приказ 24 февраля глава НПУ Игорь Клименко отдал руководителям главных управлений Нацполиции в областях.

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Дословно: "Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства".

Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины".

Что предшествовало: Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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Темы: войнаполиция
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