Росіяни обстріляли житлові будинки на Харківщині: загинула дитина
Четвер, 24 лютого 2022, 11:12
Очевидці повідомляють, що російські окупанти обстріли з артилерії житловий район у місті Чугуїв на Харківщині.
Джерело: очевидці в соцмережах, Державна служба з надзвичайних ситуацій на Харківщині
Деталі: Наразі незрозуміло, чи відбувся обстріл з систем залпового ракетного вогню, чи з іншого виду артилерії.
Унаслідок артобстрілу загинув неповнолітній хлопчик, який перебував у будинку. В одному з будинків виникла пожежа на площі трьох поверхів. Рятувальники локалізували вогонь. Є певна кількість поранених мешканців.
Наразі відомо про щонайменше 15 евакуюваних жителів із будинків.
Відомо, що перед цим російські окупанти обстрілювали військовий аеродром у Чугуєві та склад боєприпасів у Малинівці.