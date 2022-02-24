Росіяни обстріляли житлові будинки на Харківщині: загинула дитина

Російська артилерія на Донбасі обстрілює передмістя Дебальцево в 2015 році. Фото: getty images

Очевидці повідомляють, що російські окупанти обстріли з артилерії житловий район у місті Чугуїв на Харківщині.

Джерело: очевидці в соцмережах, Державна служба з надзвичайних ситуацій на Харківщині

Деталі: Наразі незрозуміло, чи відбувся обстріл з систем залпового ракетного вогню, чи з іншого виду артилерії.

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Унаслідок артобстрілу загинув неповнолітній хлопчик, який перебував у будинку. В одному з будинків виникла пожежа на площі трьох поверхів. Рятувальники локалізували вогонь. Є певна кількість поранених мешканців.

Наразі відомо про щонайменше 15 евакуюваних жителів із будинків.

Відомо, що перед цим російські окупанти обстрілювали військовий аеродром у Чугуєві та склад боєприпасів у Малинівці.