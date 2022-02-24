Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли жилые дома в Харьковской области: погиб ребенок

Четверг, 24 февраля 2022, 10:12
Россияне обстреляли жилые дома в Харьковской области: погиб ребенок

Очевидцы сообщают, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилой район в городе Чугуев Харьковской области.

Источник: очевидцы в соцсетях, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области

Детали: Пока не ясно, произошел ли обстрел из систем залпового ракетного огня или из другого вида артиллерии.

Реклама:

В результате артобстрела погиб несовершеннолетний мальчик, находившийся в доме. В одном из домов возник пожар на площади трех этажей. Спасатели локализовали огонь. Есть несколько раненых жителей.

В настоящее время известно по меньшей мере о 15 эвакуированных жителей из домов.

Известно, что перед этим российские оккупанты обстреливали военный аэродром в Чугуеве и склад боеприпасов в Малиновке.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcиявойнаХарьковская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: