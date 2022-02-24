Россияне обстреляли жилые дома в Харьковской области: погиб ребенок

Очевидцы сообщают, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилой район в городе Чугуев Харьковской области.

Источник: очевидцы в соцсетях, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области

Детали: Пока не ясно, произошел ли обстрел из систем залпового ракетного огня или из другого вида артиллерии.

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В результате артобстрела погиб несовершеннолетний мальчик, находившийся в доме. В одном из домов возник пожар на площади трех этажей. Спасатели локализовали огонь. Есть несколько раненых жителей.

В настоящее время известно по меньшей мере о 15 эвакуированных жителей из домов.

Известно, что перед этим российские оккупанты обстреливали военный аэродром в Чугуеве и склад боеприпасов в Малиновке.