Перший удар Росії провалився – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що перший удар Росії по Україні провалився – він не знизив боєздатність ЗСУ.

Джерело: Арестович під час брифінгу

Пряма мова Арестовича: "Основні удари були нанесені о 5 ранку по містах, по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів та центрах військового управління.

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За нашими попередніми даними – перший удар провалився.

Тобто, втрати є (в Україні – ред.), але вони незначні. Вони не знизили боєздатність ЗСУ та інших силових структур.

Що стосується найголовнішого: чи є наземне просування. За попередніми даними, незначне вклинення противника на відстані до 5 км спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській, ближче до Сум, і дані, які потребують перевірки – можливо, на Волинському напрямку. Але там, за інформацією, яка щойно надійшла, відбите просування".

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