Первый удар России провалился – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что первый удар России по Украине провалился – он не снизил боеспособность ВСУ.

Источник: Арестович во время брифинга

Прямая речь Арестовича: "Основные удары были нанесены в 5 утра по городам, по военной инфраструктуре, аэродромам, составам ресурсов и центрам военного управления.

По нашим предварительным данным – первый удар провалился.

То есть потери есть (в Украине – ред.), но они незначительны. Они не снизили боеспособность ВСУ и других силовых структур.

Что касается самого главного: есть ли наземное продвижение. По предварительным данным, незначительное вклинение противника на расстоянии до 5 км наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской, ближе к Сумам, и требующие проверки данные – возможно, на Волынском направлении. Но там, по только что поступившей информации, отражено продвижение".

Напомним: Вооруженные силы отбили город Счастье на Луганщине, который атаковала Россия.