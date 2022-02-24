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Первый удар России провалился – Арестович

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 09:24
Первый удар России провалился – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что первый удар России по Украине провалился – он не снизил боеспособность ВСУ.

Источник: Арестович во время брифинга

Прямая речь Арестовича: "Основные удары были нанесены в 5 утра по городам, по военной инфраструктуре, аэродромам, составам ресурсов и центрам военного управления.

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По нашим предварительным данным – первый удар провалился.

То есть потери есть (в Украине – ред.), но они незначительны. Они не снизили боеспособность ВСУ и других силовых структур.

Что касается самого главного: есть ли наземное продвижение. По предварительным данным, незначительное вклинение противника на расстоянии до 5 км наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской, ближе к Сумам, и требующие проверки данные – возможно, на Волынском направлении. Но там, по только что поступившей информации, отражено продвижение".

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Темы: войнаРосcия
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