Вертоліт із боку Білорусі стріляв поблизу пункту пропуску "Славутич"

О 09:40 у четвер 24 лютого зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", що в Чернігівській області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків

О 09.40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає".

Деталі: Прикордонники з побратимами зі Збройних сил України тримають оборону.