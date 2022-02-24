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Вертоліт із боку Білорусі стріляв поблизу пункту пропуску "Славутич"

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 09:24
Вертоліт із боку Білорусі стріляв поблизу пункту пропуску Славутич
Ілюстративне фото РІА Новости

О 09:40 у четвер 24 лютого зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", що в Чернігівській області. 

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків

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О 09.40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає".

Деталі: Прикордонники з побратимами зі Збройних сил України тримають оборону.

Теми: війнаРосіяБілорусьЧернігівська область
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