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Вертолет со стороны Беларуси стрелял вблизи пункта пропуска "Славутич"

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 10:24
Иллюстративное фото РИА Новости

В 09:40 в четверг 24 февраля со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков произвел обстрел в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" в Черниговской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков

В 09.40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел справа и слева от моста. Предварительно пострадавших нет".

Детали: Пограничники с побратимами из Вооруженных сил Украины держат оборону.

Темы: войнаРосcияБеларусьЧерниговская область


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