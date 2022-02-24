Вертолет со стороны Беларуси стрелял вблизи пункта пропуска "Славутич"
Четверг, 24 февраля 2022, 09:24
В 09:40 в четверг 24 февраля со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков произвел обстрел в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" в Черниговской области.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков
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В 09.40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел справа и слева от моста. Предварительно пострадавших нет".
Детали: Пограничники с побратимами из Вооруженных сил Украины держат оборону.