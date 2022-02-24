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В Умані снаряд росіян влучив у центр міста: загинув 1 мешканець, 5 поранених, почали евакуацію

Четвер, 24 лютого 2022, 10:31
Фото: Getty Images

В Умані снаряд російської артилерії влучив у центр міста, внаслідок чого загинув 1 цивільний мешканець і принаймні 5 дістали поранення.

Джерело: голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко

Пряма мова Скічка: "У центральну частину міста влучив снаряд.

Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.

В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок". 

Деталі: Мешканців міста, які не мають власного автотранспорту, попросили прибути до АЗС WOG на виїзді з міста біля траси Стрий-Узварине. Там чекають для евакуації автобуси.

Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Скічко на своїй facebook-сторінці залишив контактні телефони для містян, щоби координувати свої дії.

Теми: УманьЧеркаська областьвійна
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