Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Умані снаряд росіян влучив у центр міста: загинув 1 мешканець, 5 поранених, почали евакуацію

Четвер, 24 лютого 2022, 09:31
В Умані снаряд росіян влучив у центр міста: загинув 1 мешканець, 5 поранених, почали евакуацію
Фото: Getty Images

В Умані снаряд російської артилерії влучив у центр міста, внаслідок чого загинув 1 цивільний мешканець і принаймні 5 дістали поранення.

Джерело: голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко

Пряма мова Скічка: "У центральну частину міста влучив снаряд.

Реклама:

Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.

В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок". 

Деталі: Мешканців міста, які не мають власного автотранспорту, попросили прибути до АЗС WOG на виїзді з міста біля траси Стрий-Узварине. Там чекають для евакуації автобуси.

ВІДЕО ДНЯ

Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Скічко на своїй facebook-сторінці залишив контактні телефони для містян, щоби координувати свої дії.

Теми: УманьЧеркаська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Умань
Ракетний удар по Умані: в лікарні залишаються шестеро постраждалих, двоє з них – тяжкі
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
"Спи спокійно, наша блакитноока дівчинко": історії 6 дітей, яких Росія вбила в Умані
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: