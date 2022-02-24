В Умані снаряд росіян влучив у центр міста: загинув 1 мешканець, 5 поранених, почали евакуацію
В Умані снаряд російської артилерії влучив у центр міста, внаслідок чого загинув 1 цивільний мешканець і принаймні 5 дістали поранення.
Джерело: голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко
Пряма мова Скічка: "У центральну частину міста влучив снаряд.
Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.
В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок".
Деталі: Мешканців міста, які не мають власного автотранспорту, попросили прибути до АЗС WOG на виїзді з міста біля траси Стрий-Узварине. Там чекають для евакуації автобуси.
Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.
Скічко на своїй facebook-сторінці залишив контактні телефони для містян, щоби координувати свої дії.