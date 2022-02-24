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В Умани снаряд россиян попал в центр города: погиб 1 житель, 5 раненых, начали эвакуацию

Четверг, 24 февраля 2022, 10:31
Фото: Getty Images

В Умани снаряд российсокй артиллерии попал в центр города, в результате чего погиб 1 гражданский житель и по меньшей мере 5 получили ранения.

Источник: глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко

Прямая речь Скичка: "В центральную часть города попал снаряд.

Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.

В Уманском районе объявлена ​​эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек.

Детали: Жителей города, у которых нет собственного автотранспорта, попросили прибыть к АЗС WOG на выезде из города возле трассы Стрый-Узварино. Там ждут для эвакуации автобусы.

Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 до кругового розворота, и там повернуть на повороте на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА.

Скичко на своей facebook-странице оставил контактные телефоны для горожан, чтобы координировать свои действия.

Темы: УманьЧеркасская областьвойна


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