В Умани снаряд россиян попал в центр города: погиб 1 житель, 5 раненых, начали эвакуацию
В Умани снаряд российсокй артиллерии попал в центр города, в результате чего погиб 1 гражданский житель и по меньшей мере 5 получили ранения.
Источник: глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко
Прямая речь Скичка: "В центральную часть города попал снаряд.
Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.
В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек.
Детали: Жителей города, у которых нет собственного автотранспорта, попросили прибыть к АЗС WOG на выезде из города возле трассы Стрый-Узварино. Там ждут для эвакуации автобусы.
Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 до кругового розворота, и там повернуть на повороте на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА.
Скичко на своей facebook-странице оставил контактные телефоны для горожан, чтобы координировать свои действия.