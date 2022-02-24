Окупанти вимагають здатися, погрожують прикордонникам на Зміїному – аудіо

Росіяни вимагають від українських прикордонників, як несуть службу на острові Зміїний на півдні України, здатися – надійшло аудіозвернення.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно :"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства".

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Деталі: Повідомлення російських окупантів звучить так: "Ви знаходитесь у повній ізоляції, у зоні ураження зброї, у разі спротиву будете знищені. Шанси вижити дорівнюють нулю. Подумайте про своїх дітей, близьких, яким ви потрібні, які вас люблять і чекають удома, живими та здоровими".

"Це незабаром закінчиться – і ви продовжите своє звичне життя. Прийміть правильне рішення. Залиштеся живими. Для цього достатньо повідомити каналами зв'язку на 16 каналі про намір співпрацювати, припинити роботу РЛС (радіолокаційної станції – ред.) та засобів зв'язку, вишикуватися та скласти зброю. Діяти згідно з подальшими вказівками", – закликають російські військові.

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