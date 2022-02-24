Оккупанты требуют сдаться, угрожают пограничникам на Змеином – аудио

Россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный на юге Украины, сдаться – поступило аудиообращение.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно ГПСУ: "К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства".

Детали: Сообщение российских оккупантов звучит так: "Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия, в случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома, живыми и здоровыми"

"Это скоро закончится – и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение. Останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналам связи на 16 канале о намерении сотрудничать, прекратить работа РЛС (радиолокационной станции – ред.) и средств связи, построиться и сложить оружие. Действовать согласно дальнейшим указаниям", – призывают российские военные.

Украинские пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.