Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты требуют сдаться, угрожают пограничникам на Змеином – аудио

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 11:03
Google maps

Россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный на юге Украины, сдаться – поступило аудиообращение.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно ГПСУ: "К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства".

Детали: Сообщение российских оккупантов звучит так: "Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия, в случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома, живыми и здоровыми"

"Это скоро закончится – и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение. Останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналам связи на 16 канале о намерении сотрудничать, прекратить работа РЛС (радиолокационной станции – ред.) и средств связи, построиться и сложить оружие. Действовать согласно дальнейшим указаниям", – призывают российские военные.

Украинские пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.

Темы: войнаРосcияПограничная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
война
Президент, Рада и министры на работе
Россияне обстреляли жилые дома в Харьковской области: погиб ребенок
Молдова введет чрезвычайное положение из-за войны России против Украины
Последние новости
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос угрозы войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
Все новости...