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Оккупанты требуют сдаться, угрожают пограничникам на Змеином – аудио

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 10:03
Оккупанты требуют сдаться, угрожают пограничникам на Змеином – аудио
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Россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный на юге Украины, сдаться – поступило аудиообращение.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно ГПСУ: "К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства".

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Детали: Сообщение российских оккупантов звучит так: "Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия, в случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома, живыми и здоровыми"

"Это скоро закончится – и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение. Останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналам связи на 16 канале о намерении сотрудничать, прекратить работа РЛС (радиолокационной станции – ред.) и средств связи, построиться и сложить оружие. Действовать согласно дальнейшим указаниям", – призывают российские военные.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.

Темы: войнаРосcияПограничная служба
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