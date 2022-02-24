Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент, Рада і міністри на роботі

Ірина Балачук, Роман КравецьЧетвер, 24 лютого 2022, 10:16
Президент, Рада і міністри на роботі
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський, все керівництво Офісу президента, міністри та керівництво парламенту перебувають на робочих місцях.

Джерело: радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді", джерела УП

Пряма мова Подоляка: "Президент та все керівництво Офісу на роботі".

Реклама:

Деталі: За даними співрозмовників УП, наразі у Зеленського постійні наради.

Міністри так само на робочих місцях, відпустили помічників та персонал, без якого можна обійтися.

Спікер ВР Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк залишаються на робочих місцях.

ВІДЕО ДНЯ

Керівництво ВР просило всі фракції не залишати межі Києва.

Теми: ЗеленськийВерховна РадаКабінет міністріввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Ми захистили Одесу від знищення й повернемо їй безпеку
Зеленський: Не буде багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто ставив себе вище за закон
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: