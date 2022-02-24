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Президент, Рада і міністри на роботі

Ірина Балачук, Роман КравецьЧетвер, 24 лютого 2022, 11:16
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський, все керівництво Офісу президента, міністри та керівництво парламенту перебувають на робочих місцях.

Джерело: радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді", джерела УП

Пряма мова Подоляка: "Президент та все керівництво Офісу на роботі".

Деталі: За даними співрозмовників УП, наразі у Зеленського постійні наради.

Міністри так само на робочих місцях, відпустили помічників та персонал, без якого можна обійтися.

Спікер ВР Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк залишаються на робочих місцях.

Керівництво ВР просило всі фракції не залишати межі Києва.

Теми: ЗеленськийВерховна РадаКабінет міністріввійна
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