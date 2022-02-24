Президент, Рада и министры на работе

Президент Владимир Зеленский, все руководство Офиса президента, министры и руководство парламента находятся на рабочих местах.

Источник: советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде", источники УП

Прямая речь Подоляка: "Президент и все руководство Офиса на работе".

Детали: По данным собеседников УП, у Зеленского постоянные совещания.

Министры так же на рабочих местах, отпустили помощников и персонал, без которого можно обойтись.

Спикер ВР Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк остаются на рабочих местах.

Руководство ВР просило все фракции не покидать пределы Киева.