Президент, Рада и министры на работе
Четверг, 24 февраля 2022, 11:16
Президент Владимир Зеленский, все руководство Офиса президента, министры и руководство парламента находятся на рабочих местах.
Источник: советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде", источники УП
Прямая речь Подоляка: "Президент и все руководство Офиса на работе".
Детали: По данным собеседников УП, у Зеленского постоянные совещания.
Министры так же на рабочих местах, отпустили помощников и персонал, без которого можно обойтись.
Спикер ВР Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк остаются на рабочих местах.
Руководство ВР просило все фракции не покидать пределы Киева.