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Поліція просить повідомлять про підозрілих людей з червоними елементами на одязі

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 11:34

Національна поліція закликає громадян повідомляти про підозрілих людей з елементами червоного кольору на одязі.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях.

Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам...

Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі".

Деталі: Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Що було раніше: Голова Нацполіції підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Голова Нацполіції віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.

Теми: поліціявійнаРосіяУкраїна
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