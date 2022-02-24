Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція просить повідомлять про підозрілих людей з червоними елементами на одязі

Альона Мазуренко Четвер, 24 лютого 2022, 10:34

Національна поліція закликає громадян повідомляти про підозрілих людей з елементами червоного кольору на одязі.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях.

Реклама:

Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам...

Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Що було раніше: Голова Нацполіції підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Голова Нацполіції віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.

Теми: поліціявійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
поліція
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Зеленський зробив "Маршала" генералом поліції
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: