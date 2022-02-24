Поліція просить повідомлять про підозрілих людей з червоними елементами на одязі

Національна поліція закликає громадян повідомляти про підозрілих людей з елементами червоного кольору на одязі.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях.

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Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам...

Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі".

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Деталі: Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

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