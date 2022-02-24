Полиция просит сообщать о подозрительных людях с красными элементами на одежде

Национальная полиция призывает граждан сообщать о подозрительных людях с элементами красного цвета на одежде.

Источник: прессслужба Нацполиции

Дословно: "Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах.

В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде.

Вместе с тем, правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам...

Также просим всех гражданских не выходить на улицу в форменной или тактической одежде".

Детали: Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.

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