Полиция просит сообщать о подозрительных людях с красными элементами на одежде
Национальная полиция призывает граждан сообщать о подозрительных людях с элементами красного цвета на одежде.
Источник: прессслужба Нацполиции
Дословно: "Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах.
В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде.
Вместе с тем, правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам...
Также просим всех гражданских не выходить на улицу в форменной или тактической одежде".
Детали: Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.
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