"Українська правда" працює у звичному режимі

"Українська правда" працює у штатному режимі, інформація про злам видання не відповідає дійсності.

Джерело: УП

Деталі: У деяких телеграм-каналах у четвер з’явилася інформація про нібито злам "Української правди" і заклики її не читати.

Редакція заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

Ми працюємо і робимо все можливе, щоб інформувати читачів про поточні події якнайшвидше і якнайповніше.

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