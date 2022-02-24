"Українська правда" працює у звичному режимі
Четвер, 24 лютого 2022, 11:35
"Українська правда" працює у штатному режимі, інформація про злам видання не відповідає дійсності.
Джерело: УП
Деталі: У деяких телеграм-каналах у четвер з’явилася інформація про нібито злам "Української правди" і заклики її не читати.
Редакція заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності.
Ми працюємо і робимо все можливе, щоб інформувати читачів про поточні події якнайшвидше і якнайповніше.
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