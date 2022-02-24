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"Украинская правда" работает в обычном режиме

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 10:35
Украинская правда работает в обычном режиме

"Украинская правда" работает в штатном режиме, информация о взломе издания не соответствует действительности.

Источник: УП

Детали: В некоторых телеграмм-каналах в четверг появилась информация о взломе "Украинской правды" призывы ее не читать.

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Редакция заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

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Темы: СМИинтернет
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