"Украинская правда" работает в обычном режиме

"Украинская правда" работает в штатном режиме, информация о взломе издания не соответствует действительности.

Источник: УП

Детали: В некоторых телеграмм-каналах в четверг появилась информация о взломе "Украинской правды" призывы ее не читать.

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Редакция заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

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