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"Украинская правда" работает в обычном режиме

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 11:35

"Украинская правда" работает в штатном режиме, информация о взломе издания не соответствует действительности.

Источник: УП

Детали: В некоторых телеграмм-каналах в четверг появилась информация о взломе "Украинской правды" призывы ее не читать.

Редакция заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

Мы работаем и делаем все возможное, чтобы информировать читателей о текущих событиях как можно быстрее и полнее.

 

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Темы: СМИинтернет
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