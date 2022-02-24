"Украинская правда" работает в обычном режиме
Четверг, 24 февраля 2022, 11:35
"Украинская правда" работает в штатном режиме, информация о взломе издания не соответствует действительности.
Источник: УП
Детали: В некоторых телеграмм-каналах в четверг появилась информация о взломе "Украинской правды" призывы ее не читать.
Редакция заявляет, что эта информация не соответствует действительности.
Мы работаем и делаем все возможное, чтобы информировать читателей о текущих событиях как можно быстрее и полнее.
Вы также можете следить за новостями УП в соцсетях: