ЗСУ чинять активний спротив ворогу, вже є результати – ОПУ

Збройні Сили чинять активний спротив військам Росії, яка напала на Україну, уже є багато результатів, на деяких напрямках сили ворога відкинуті.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу 24 лютого

Пряма мова Подоляка: "Збройні Сили ведуть тяжкі бої, але ведуть. У нас є вже багато результатів. На деяких напрямках збройні сили РФ відкинуті. Збройні Сили були готові до всіх сценарних планів Росії і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив матиме наростальний характер".

Деталі: За словами Подоляка, президент Володимир Зеленський одразу зібрав Воєнний кабінет, РНБО – і були ухвалені всі необхідні рішення для контроперації проти збройних сил Росії.

Він наголосив, що Зеленський майже постійно перебуває на зв’язку з лідерами країн-партнерів.

В Офісі Президента закликали громадян України зберігати спокій.