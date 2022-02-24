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ВСУ оказывают активное сопротивление врагу, уже есть результаты – ОПУ

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 11:47
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Вооруженные Силы оказывают активное сопротивление напавшим на Украину войскам России, уже есть много результатов, на некоторых направлениях силы врага отброшены.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге 24 февраля

Прямая речь Подоляка: "Вооруженные Силы ведут тяжкие бои, но ведут. У нас уже много результатов. На некоторых направлениях вооруженные силы РФ отброшены. Вооруженные Силы были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет носить нарастающий характер".

Детали: По словам Подоляка, президент Владимир Зеленский сразу собрал Военный кабинет, СНБО – и были приняты все необходимые решения для контроперации против вооруженных сил России.

Он подчеркнул, что Зеленский почти постоянно находится в связи с лидерами стран-партнеров.

В Офисе президента призвали граждан Украины сохранять спокойствие.

Темы: Офис президентаЗеленскийвойна
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