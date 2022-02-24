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Транспорт у Києві працює безкоштовно

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 11:11

Громадський транспорт у Києві продовжує роботу – він курсує безкоштовно, водночас мешканців закликають залишатися вдома, також продовжують роботу підприємства критичної інфраструктури міста.

Джерело: заява мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "У Києві працюють усі підприємства критичної інфраструктури. Є подача тепла, електроенергії, води. Працює громадський транспорт. До речі, він зараз працює безкоштовно. Але я просив би ним користуватися виключно, коли є нагальна потреба. Будь ласка! Зараз залишайтеся вдома! Не панікуйте!".

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Деталі: Мер наголосив, що міська влада працює і зробить все, щоб ситуація в Києві була під контролем.

Теми: Київтранспортвійна
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