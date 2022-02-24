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Транспорт в Киеве работает бесплатно

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 12:11

Общественный транспорт в Киеве продолжает работу – он курсирует бесплатно, в то же время жителей призывают оставаться дома, также продолжают работу предприятия критической инфраструктуры города.

Источник: заявление мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "В Киеве работают все предприятия критической инфраструктуры. Есть подача тепла, электроэнергии, воды. Работает общественный транспорт. Кстати, он сейчас работает бесплатно. Но я просил бы им пользоваться исключительно при необходимости. Пожалуста! Сейчас оставайтесь дома! Не паникуйте!".

Детали: Мэр подчеркнул, что городские власти работают и сделают все, чтобы ситуация в Киеве была под контролем.

Темы: Киевтранспортвойна
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