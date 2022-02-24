Транспорт в Киеве работает бесплатно

Общественный транспорт в Киеве продолжает работу – он курсирует бесплатно, в то же время жителей призывают оставаться дома, также продолжают работу предприятия критической инфраструктуры города.

Источник: заявление мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "В Киеве работают все предприятия критической инфраструктуры. Есть подача тепла, электроэнергии, воды. Работает общественный транспорт. Кстати, он сейчас работает бесплатно. Но я просил бы им пользоваться исключительно при необходимости. Пожалуста! Сейчас оставайтесь дома! Не паникуйте!".

Реклама:

Детали: Мэр подчеркнул, что городские власти работают и сделают все, чтобы ситуация в Киеве была под контролем.