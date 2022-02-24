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Ворог наніс повітряні удари по Броварах: 6 загиблих, 12 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 11:55

Росія двома ракетами нанесла удар по місту Бровари під Києвом – обстріляні дві військові частини, 6 людей загинуло, 12 поранені.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпекиСуспільне з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка

Дослівно Центр: "М. Бровари (Київська область) знову атаковано: зафіксовані два удари ракетами, попередньо – "Калібр". Місця ударів з'ясовуються".

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Деталі: За даними мера Броварів, 6 людей загинуло, 12 поранені.

Пряма мова Сапожка: "Розпочалося все з 5-ї ранку, були обстріляні дві військові частини, які знаходяться в Броварах. Зараз за моєю інформацією, 6 загинули, 12 поранені, знаходяться в лікарнях".

Для довідки: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створено при Міністерстві культури та інформаційної політики України як один з державних механізмів протидії дезінформації.

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Теми: БровариКиївська областьвійна
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