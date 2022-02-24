Враг нанес воздушные удары по Броварам: 6 погибших, 12 раненых

Россия двумя ракетами нанесла удар по городу Бровары под Киевом – обстреляны две воинские части, 6 человек погибли, 12 ранены.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Общественное со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко

Дословно Центр: "Г. Бровары (Киевская область) снова атаковали: зафиксированы два удара ракетами, предварительно – "Калибр". Места ударов выясняются".

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По данным мэра Броваров, 6 человек погибли, 12 ранены.

Прямая речь Сапожка: "Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, которые находятся в Броварах. Сейчас по моей информации, 6 погибли, 12 ранены, находятся в больницах".

Для справки: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности создан при Министерстве культуры и информационной политики Украины как один из государственных механизмов противодействия дезинформации.