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Враг нанес воздушные удары по Броварам: 6 погибших, 12 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 11:55

Россия двумя ракетами нанесла удар по городу Бровары под Киевом – обстреляны две воинские части, 6 человек погибли, 12 ранены.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасностиОбщественное со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко

Дословно Центр: "Г. Бровары (Киевская область) снова атаковали: зафиксированы два удара ракетами, предварительно – "Калибр". Места ударов выясняются".

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По данным мэра Броваров, 6 человек погибли, 12 ранены.

Прямая речь Сапожка: "Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, которые находятся в Броварах. Сейчас по моей информации, 6 погибли, 12 ранены, находятся в больницах".

Для справки: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности создан при Министерстве культуры и информационной политики Украины как один из государственных механизмов противодействия дезинформации.

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Темы: БроварыКиевская областьвойна
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