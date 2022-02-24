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Ворог пішов на прорив кордону на Київщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 11:58
Ворог пішов на прорив кордону на Київщині

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".

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Прикордонникми разом з українськими військовими прийняли бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з "Градів".

Дослівно: "Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією".

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Теми: війнаКиївська область
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