Ворог пішов на прорив кордону на Київщині
Четвер, 24 лютого 2022, 12:58
В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".
Прикордонникми разом з українськими військовими прийняли бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з "Градів".
Дослівно: "Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією".