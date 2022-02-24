Враг пошел на прорыв границы в Киевской области
Четверг, 24 февраля 2022, 11:58
В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".
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Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда совершены обстрелы из "Градов".
Дословно: "Отметим, пограничные подразделения, в зависимости от ситуации, передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией".
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