Враг пошел на прорыв границы в Киевской области

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".

Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда совершены обстрелы из "Градов".

Дословно: "Отметим, пограничные подразделения, в зависимости от ситуации, передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией".