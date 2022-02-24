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Враг пошел на прорыв границы в Киевской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 12:58

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".

Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда совершены обстрелы из "Градов".

Дословно: "Отметим, пограничные подразделения, в зависимости от ситуации, передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией".

Темы: войнаКиевская область
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